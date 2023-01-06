Во всех храмах Херсонской области пройдут рождественские богослужения

Исключение составят только храмы, расположенные прямо на линии соприкосновения

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. Рождественские церковные богослужения пройдут во всех храмах Херсонской области, начались подготовительные мероприятия. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

"Богослужения в Рождество будут совершаться во всех храмах, которые находятся на левом берегу Днепра. Но за исключением храмов, которые расположены прямо на линии соприкосновения. Уже сегодня во многих храмах начались подготовительные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в храмах общественный порядок обеспечивают сотрудники полиции.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины отвергли идею временного прекращения огня на Рождество.