На участке дороги Владикавказ - Ларс запретили движение для большегрузов из-за непогоды

Ограничение будет действовать до особого распоряжения

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 января. /ТАСС/. Движение большегрузных автомобилей на участке дороги Владикавказ - Ларс запрещено из-за ухудшения погодных условий до особого распоряжения. Об этом сообщили в пятницу в ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - н. п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 18:30 мск 6 января до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии, решение о временном закрытии для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассы Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги, принято из-за интенсивного снегопада. Остальные участки дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс открыты. Синоптики в Грузии в ближайшие дни обещают резкое понижение температуры воздуха.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.