В Петербурге из-за холода будет действовать желтый уровень опасности

Городские власти просят жителей проявлять особую осторожность при нахождении на открытом воздухе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Санкт-Петербурге утром 7 января из-за пришедших морозов. Ожидается, что местами температура понизится до минус 20 градусов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 7 января с 5 до 10 часов утра объявлен желтый уровень погодной опасности из-за низкой температуры воздуха", - рассказали в пресс-службе.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт-Петербурга просит всех жителей проявлять особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.