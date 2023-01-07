Верующие в России и других странах отмечают "зимнюю Пасху"

Рождество встречают также Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также афонские монастыри, старообрядцы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Православные верующие отмечают в субботу Рождество Христово - один из главных христианских праздников, который еще называют "зимней Пасхой". Вместе с Русской православной церковью 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также афонские монастыри, старообрядцы, греко-католики и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января начал совершать праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Рождественское патриаршее богослужение транслируется в прямом эфире на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", а также на официальном сайте Московского патриархата.

"Для каждого христианина Рождество - день, когда Церковь с благодарностью и благоговением вспоминает величайшее чудо в истории: Бог стал человеком для того, чтобы спасти нас от греха, проклятия и смерти - тех бедствий, которые последовали за совершенным нашими праотцами грехопадением. С пришествием Сына Божия в мир люди получили удивительный шанс: жить в соответствии с принципиально новым нравственным законом, согласно которому главный, основополагающий принцип бытия - любовь к Богу и своему ближнему. Жить, руководствуясь не своими страстями, амбициями, корыстными стремлениями, а милосердием, состраданием, неравнодушием к чужой нужде", - сказал ТАСС церковный писатель и публицист игумен Нектарий (Морозов).

Согласно Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование императора Августа. Август повелел сделать тогда всенародную перепись по всей Римской империи. Праведный Иосиф Обручник и Богородица отправились для этого в город своих предков Вифлеем, но там все места в гостиницах были заняты. Они смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, где и родился Богомладенец.

Христиане верят, что Мария зачала непорочно, от Святого Духа: таким образом младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. По преданию, первыми рожденному Спасителю мира поклонились местные пастухи, которым перед этим явились ангелы, и "волхвы" - древние мудрецы и звездочеты с Востока, которым тоже особым образом было возвещено о рождении Иисуса в Вифлееме.

"Самое главное - любовь"

"Господь является миру как беззащитный Младенец, которого, едва Он родился, уже преследует [царь] Ирод. Он растет в семье плотника Иосифа и помогает ему в его ремесле, затем выходит на поприще своего земного служения и три года проповедует Евангелие Царствия как странник, не имеющий, где преклонить главу. Его вновь преследуют - теперь иудеи. А затем римский наместник Пилат по их настоянию предает Его мучительной смерти", - рассказал игумен Нектарий.

По его словам, если бы Христос был лишь человеком, то на этом бы все и закончилось, однако поскольку на землю на самом деле пришел Бог, то миру спустя короткое время явилась Церковь, которую верующие называют "Христовой". "И именно в ней уже почти 2 тыс. лет люди учатся иной - христианской - жизни, той, где самое главное - любовь. И кто-то преуспевает больше, кто-то меньше, а кто-то достигает святости. И мы в святых видим плод Боговоплощения: видим тех, кто действительно захотел в возможной для людей мере быть похожим на Бога", - добавил священнослужитель.

Как отметил игумен Нектарий, Рождество Христово - праздник "радостный и утешительный", а также "долгожданный", поскольку ему предшествует долгий приготовительный пост.

"Встречая Рождество, православные христиане вновь и вновь переживают откровение Божественной любви: Господь никогда не отказывается от своего создания, но идет к нему, чтобы обрести и спасти. И ко всему человечеству, и к каждому из нас", - заключил собеседник агентства.

Начало празднования рождения Спасителя, или праздника Боговоплощения, относится к апостольским временам. Сразу вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают Святки - "святые дни", время особой духовной радости, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.