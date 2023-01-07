Глава РПЦ поздравил россиян с Рождеством

Патриарх пожелал верующим беречь близких и помогать нуждающимся

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил телезрителей с Рождеством Христовым и призвал беречь близких, проявлять сострадание и помогать нуждающимся. Обращение главы РПЦ было показано в рождественскую ночь в эфире центральных телеканалов.

"По любви к человеку Господь пришел в этот мир. Он стал одним из нас, чтобы освободить от власти зла человеческий род, таков подлинный и непреходящий смысл Рождества Христова, которое имеет отношения к каждому из нас. <...> Будем помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждет нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание. Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных", - сказал патриарх.

Также глава РПЦ отметил, что праздник омрачился военными событиями, и Русская православная церковь молится и скорбит о погибших и раненых в ходе военной операции на Украине.

"К сожалению, радость рождественского торжества ныне омрачается известными военными событиями, мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места. Духовенство и православные добровольцы активно помогают нуждающимся, посещают раненых в госпиталях, отправляют необходимые вещи, лекарства, продукты и многое другое, что требуется людям, и я сердечно их за это благодарю", - добавил он.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще несколько поместных православных церквей мира, старообрядцы и греко-католики.