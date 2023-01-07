Патриарх Кирилл заявил, что расколы на Украине "бросают вызов самой Церкви"

Весь мир нуждается в укреплении веры, считает глава РПЦ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Происходящие расколы на Украине бросают вызов самой Церкви и ее возможности нести достойное служение, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после ночной литургии по случаю праздника Рождества Христова в храме Христа Спасителя.

"Я в первую очередь думаю о близкой всем нам, родной Украине, где расколы действительно бросают вызов самой Церкви, ее возможности нести достойное служение народу и обществу Украины. Верим, что по молитвам святых угодников, по молитвам всей Церкви явится мир и там, будет мир и между всеми народами святой Руси, и будет мир везде, где он сегодня разрушен. Но для этого нужно соблюсти одно условие: Царь мира, Господь мира должен быть с нами", - сказал патриарх.

По его словам, весь мир сегодня нуждается в укреплении веры. Все самые страшные конфликты на земле, отметил патриарх, сегодня происходят в первую очередь потому, что люди отдаляются от веры в Бога, и, "наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты и преодолевать их".

В мае этого года Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой Церкви в составе Московского патриархата (УПЦ МП), объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Иерархи, поддержавшие решения собора, прекратили поминать патриарха Кирилла. С этим решением не согласились многие представители духовенства и верующие на Украине. После решений киевского собора Синод РПЦ принял постановление о том, что они "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской православной церкви.

В 2018 году в Киеве после объединительного собора из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь не признала канонического статуса этой религиозной организации.

В начале 1990-х годов на Украине была создана раскольническая "Украинская православная церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), после чего давление на верующих с целью их ухода из канонический церкви, УПЦ МП, значительно выросло.