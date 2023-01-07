В Хакасии в развитие туристического маршрута вложат 60 млн рублей

"Тропу предков" ежегодно посещают около 25 тыс. туристов

ТАСС, 7 января. Власти Хакасии в 2023 году вложат около 60 млн рублей в развитие популярного туристического маршрута "Тропа предков" в Ширинском районе республики. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Виктор Богушевич.

Пеший туристический маршрут был запущен в 2021 году в Ширинском районе, одном из самых популярных мест отдыха в регионе. Маршрут ежегодно посещают около 25 тыс. туристов.

"В 2023 году предусмотрено 43,7 млн рублей на благоустройство территории туристско-экскурсионного комплекса "Тропа предков" и 17 млн рублей на обустройство и сохранение уникального пешего маршрута", - сообщил Богушевич.

По словам министра, планируется запуск визит-центра, в котором посетители смогут в доступной форме ознакомиться с природными особенностями, с историей, культурой, религиозными традициями местного населения, местами проведения обрядов, правилами поведения на маршруте и в особенных культовых местах. В здании расположатся интерактивный экспозиционный зал, зона приема туристов с сувенирной лавкой и мини-кафе, санитарная зона. Он будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также планируется дальнейшее обустройство самой тропы.

Ширинский район известен своими озерами Шира, Беле, Тус и Иткуль, которые стали местами массового отдыха не только жителей республики, но и туристов из соседнего Красноярского края. Также рядом с озерами находится музей-заповедник "Сундуки", состоящий из нескольких отдельно стоящих гор-останцев. Высота некоторых из них достигает 200 м. Считается, что в древности данное место использовали как обсерваторию, а также проводили древние шаманские обряды. Также в районе находится Туимский провал - техногенный провал на месте закрытого в 1974 году подземного рудника, он привлекает любителей экстремального отдыха.