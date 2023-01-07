ГП сообщила о блокировке за год в России 10 тыс. сайтов с признаками финансовых пирамид

В ведомстве подчеркнули, что держат на постоянном контроле вопросы защиты прав граждан в финсфере

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Около 10 тыс. сайтов с признаками финансовых пирамид заблокировали в 2022 году в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В результате проведенной в минувшем году работы по более 240 требованиям Генеральной прокуратуры ограничен доступ и прекратили функционирование свыше 10 тыс. ресурсов, большинство из которых - сайты финансовых пирамид", - сообщили в надзорном ведомстве, отвечая на запрос агентства.

1 декабря 2021 года вступили в силу изменения в законодательстве, вводящие механизм внесудебной блокировки сайтов нелегальных кредитных организаций и организаций с признаками финансовой пирамиды по обращению председателя ЦБ или его заместителей в Генпрокуратуру.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что держат на постоянном контроле вопросы защиты прав граждан в финансовой сфере. "В целях выявления и пресечения работы интернет-страниц, содержащих такого рода сведения (от мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, - прим. ТАСС), Генеральной прокуратурой совместно с Банком России, Роскомнадзором и иными уполномоченными органами налажено взаимодействие", - отметили в ведомстве. Для выявления и привлечения к ответственности лиц, разместивших такую информацию, Генпрокуратура передает данные в МВД.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что с августа 2020 по июнь 2022 года надзорное ведомство совместно с ЦБ приняло меры по блокировке 1,8 тыс. сайтов с информацией о деятельности финансовых пирамид.