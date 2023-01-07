7 января, 07:06
Новый год и Рождество

Глава Минприроды исполнил мечту ребенка из Таганрога погладить пингвина

Александр Козлов и семилетний Глеб Богатырев вместе побывали в Московском зоопарке

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание семилетнего Глеба Богатырева из Таганрога Ростовской области, который мечтал погладить пингвина.

Встреча министра природных ресурсов и экологии и мальчика прошла в Московском зоопарке.

"Мне очень понравились вот такие ласты и вот такая шерстка", - сказал ребенок.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она началась 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединятся дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоКозлов, Александр АлександровичРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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