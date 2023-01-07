На ферме под Волгоградом количество пятнистых оленей за два года увеличилось в пять раз

Всего на ферме живет 481 олень

ВОЛГОГРАД, 7 января. /ТАСС/. Количество пятнистых оленей за два года работы фермы по их разведению в Волгоградской области увеличилось почти в пять раз - до 481 особи, сообщили ТАСС в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В естественной среде на территории области пятнистые олени не обитают.

Первая ферма по разведению пятнистых оленей была открыта в охотничьем хозяйстве в Жирновском районе Волгоградской области в декабре 2020 года, ветеринарный контроль тогда прошла сотня полугодовалых животных. Пятнистых оленей привезли из Ростовской, Самарской и Свердловской областей. Территория Волгоградской области не является естественным ареалом обитания пятнистого оленя.

"В настоящее время на ферме содержится 481 особь оленей с учетом приплода (почти в пять раз больше, чем два года назад, - прим. ТАСС). Всего за период эксплуатации фермы было получено 105 особей молодняка", - сказала ТАСС представитель регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Как ранее сообщал облкомприроды, инвестпроект в сфере альтернативного животноводства рассчитан на 2020-2025 годы. Было заявлено, что инвестор - компания "Велес" - построит на территории региона фермы и вольеры для разведения пятнистых оленей, ланей, косуль, маралов и муфлонов, а также организует сбор пантов - рогов годовалых оленей. Общий объем финансирования проекта за пять лет составит 200 млн рублей. Новые объекты станут толчком для развития экологического и других видов туризма в Волгоградской области.

"В 2022 году производилась срезка пантов у самцов пятнистого оленя в возрасте двух с половиной лет и старше. По результату срезки было получено 120 кг сырых пантов, - рассказал ТАСС директор ООО "Велес" Денис Щекин. - Полученная продукция используется для приготовления БАДов, пантовых ванн".

Он уточнил, что в конце 2022 года компания открыла гостиницу на 39 номеров в городе Котово, который находится примерно в 80 км от оленьей фермы. Пантовая продукция, полученная на ферме, используется при организации пантовых ванн для отдыхающих гостиницы.