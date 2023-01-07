Патриарх Кирилл призвал РПЦ делать все, чтобы украинцы и россияне не стали врагами

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, что в России нет никакого культивирования ненависти к украинцам

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Различные силы на Украине сегодня делают все для того, чтобы максимально разделить и поссорить русских и украинцев, и Русская православная церковь (РПЦ) должна делать все для того, чтобы "ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами". Об этом заявил в субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России. <...> Здесь пытаются создать некую цивилизационную предпосылку для разделения людей. А вот насколько удастся это разделение довести до самых глубин народной жизни - вопрос сложный, хотя сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом и чтобы в глазах украинцев русский народ, россияне стали другим народом", - сказал патриарх.

Он отметил, что от того, насколько успешной будет вся эта деятельность, направленная на "создание пропасти между двумя частями одного народа", зависит будущее, однако "Церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами".

Предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что в России нет никакого культивирования ненависти к украинцам, и если критикуется руководство Украины, то "в политических категориях".

"Мы не опускаемся ни до каких оскорблений. Мы не согласны с политической позицией руководства, но речи не идет ни о каком культивировании недоброжелательного отношения к Украине и к украинцам, и я как Патриарх всея Руси особенно внимательно к этому отношусь. Для меня это единый народ, единая Церковь. И потому, конечно, и наносятся удары и по патриарху, и по Русской православной церкви, поскольку это фактор единения, причем не политического, а духовного. <...> Мы одна Церковь, один народ, одна молящаяся община. Но даже этого духовного единства для тех, кто хочет вырыть пропасть между Россией и Украиной, слишком много, поэтому Церковь и подвергается нападкам", - добавил патриарх.

В последнее время украинские власти активизировали действия против канонической Украинской православной церкви. В храмах УПЦ по всей стране регулярно проводятся обыски, священникам предъявляются обвинения в подрывной деятельности и госизмене, а президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против представителей церкви и поручил разработать закон о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ".