Школьники Ижевска 9 января будут обучаться в дистанционном формате из-за сильных морозов

При этом детсады будут работать в штатном режиме

ТАСС, 7 января. Школьников Ижевска 9 января переведут на дистанционное обучение из-за сильных морозов, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.

"В связи с аномальным похолоданием школы и учреждения дополнительного образования переводим на дистанционное обучение 9 января. В дальнейшем будем смотреть по ситуации", - написал Бекмеметьев.

Он добавил, что детские сады работают в штатном режиме.

По словам главы города, 8 января в Удмуртии прогнозируют до минус 35 градусов. "Проведите последний день каникул дома, с семьей. А если все же нужно выйти на улицу, одевайтесь теплее", - призвал Бекмеметьев.