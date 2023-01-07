Титул новогодней столицы России передали Суздалю

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть передал главе Суздаля Сергею Сахарову символ новогодней столицы страны - умную цифровую снежинку, праздничная церемония состоялась на Михайловской набережной Оби

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Церемония передачи титула "Новогодняя столица России" от Новосибирска состоялась в субботу на городской набережной при завершении всероссийского фестиваля колокольных звонов. Мэр города Анатолий Локоть передал главе Суздаля Сергею Сахарову символ новогодней столицы России - снежинку, которая в Новосибирске была создана с помощью технологии цифрового следа с участием жителей города.

"Вот и наступила торжественная, но немножко грустная минута, когда мы прощаемся с этим великим статусом столицы, пусть новогодней, но столицы нашей великой России. Тем и особо ценны праздники, что они конечны, за праздниками наступают будни. Новосибирск - город трудовой доблести, поэтому мы сегодня от всей души дарим нашу переходящую умную цифровую снежинку тысячелетнему древнему Суздалю ", - сказал мэр Новосибирска на церемонии.

Символ новогоднего статуса Новосибирска - снежинку - горожане создали с помощью технологии цифрового следа. Специально для этого в разных локациях города были установлены экраны, прикоснувшись к которым ладонью каждый житель Новосибирска стал обладателем собственной уникальной снежинки. Сгенерировав их вместе, новосибирцы получили универсальный новогодний символ, который и был передан Суздалю.

Представитель следующей "Новогодней столицы России" отметил, что благодарен Новосибирску за передачу эстафеты. "Лозунг сегодняшнего мероприятия - "мы вместе". И, действительно, мы вместе - великий сибирский город и малый город Суздаль, который в следующем году будет праздновать свою тысячелетнюю историю", - сказал Сахаров.

Праздничная церемония в Новосибирске прошла на Михайловской набережной Оби, где в конце декабря был залит самый длинный в России каток. Мероприятия "Новогодней столицы России" в городе завершились в субботу проведением Всероссийского фестиваля колокольных звонов. В нем приняли участие звонари из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Казани, Иркутска, Хабаровска, Суздаля и Волгограда. На набережной Новосибирска специально для украшения фестиваля изо льда воссоздали московский царь-колокол.

Также в рамках проекта в городе прошел всероссийский съезд Дедов Морозов, на который были приглашены волшебники из 85 регионов России, и фестиваль снежных баб, на нем горожане слепили более 180 снежных фигур. Кроме того, в конце декабря в Новосибирске приготовили самый большой в мире оливье весом свыше 4 тонн.

О проекте

Культурно-просветительский проект "Новогодняя столица России" был запущен в 2012 года Министерством культуры РФ для развития туризма в стране. Ежегодно экспертный совет министерства на основе заявок выбирает город, которому присваивается статус новогодней столицы. При отборе учитывается уровень развития учреждений культуры и наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность претендента к приему туристов. Победитель конкурса "Новогодняя столица России" должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие.

Первой новогодней столицей 29 ноября 2012 года была объявлена Казань. Впоследствии этим статусом обладали Вологда (2014), Владимир (2015), Сортавала (2016), Тамбов (2017), Ханты-Мансийск (2018), Тула (2019), Рязань (2020), Калуга (2021), Нижний Новгород (2022).