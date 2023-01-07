В Саратовской области благоустроили на 25% больше скверов и дворов, чем год назад

Всего в 2022 году в регионе привели в порядок 218 объектов

САРАТОВ, 7 января. /ТАСС/. Благоустройство 218 скверов и дворов завершили в Саратовской области в 2022 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", что почти на 25% выше показателей предыдущего года. Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Мигачев.

"Жители - творцы своих городов, они активно участвуют в голосовании за объекты, самостоятельно выбирая, какой парк должен преобразиться на следующий год. Благодаря их выбору в 2021 году были благоустроены 60 дворов и 115 парков по всей области, в 2022 году - 89 дворов и 129 парков. На общественных территориях появились арт-объекты, спортивные и детские площадки, световые инсталляции, установлены фонтаны и фонари", - сказал собеседник агентства.

Например, как отметил Мигачев, в 2022 году в Саратове благоустроили парк "Семхоз", в Петровске - сквер "Сад Петра I", в Новоузенске - городской парк, в поселке Татищево - сквер "У вертолета".

По словам Мигачева, в 2023 году в регионе планируется преобразить более 100 общественных территорий и не менее 50 дворов. Объекты выбирали на основе голосования граждан, которое прошло в мае прошлого года на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Тогда участие в голосовании приняли 296 тыс. жителей области, напомнил собеседник агентства.