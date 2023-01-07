В Ярославле отменили уроки для младшеклассников 9 января из-за морозов

Для учащихся с 5-го по 11-й классы установлен свободный режим посещения школы

ТАСС, 7 января. Власти Ярославля приняли решение отменить 9 января занятия в школах для учеников 1-4-х классов из-за прогнозируемых сильных морозов. Для учеников с 5-го по 11-й классы введен свободный режим посещения, сообщила в субботу пресс-служба мэрии.

"В связи со сложными погодными условиями принято решение ввести 9 января 2023 года для 1-4-х классов не учебный день, для 5-11-х классов - режим свободного посещения занятий. Родители самостоятельно решают, посещать ли ребенку образовательное учреждение, и сообщают об этом классному руководителю. Медицинская справка после отсутствия из-за погодных условий не нужна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что детские сады города продолжат работать в обычном режиме, но родители вправе сами принять решение, приводить ли ребенка.

По данным гидрометцентра по Ярославской области, в ближайшие двое суток в регионе ожидается понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы до минус 25, а местами - до минус 35 градусов. Днем столбики термометров опустятся до отметки минус 14-19 градусов.