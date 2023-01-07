Число туристов, посетивших Волгоградскую область, выросло на 40% в 2022 году

Их количество составило более 1,5 млн человек

ТАСС, 7 января. Число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году, превысило 1,5 млн человек. Это на 40% больше, чем по итогам 2021 года, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"1 млн 506 тыс. туристов посетили Волгоградскую область в 2022 году, по сравнению с прошлым годом число гостей региона выросло на 40%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшей популярностью Волгоградская область пользуется среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан. Среди гостей из стран зарубежья чаще остальных в течение года приезжали граждане Казахстана, Белоруссии и Армении.

"Пик турпотока был зафиксирован на майские праздники - Волгоградскую область посетили более 180 тыс. туристов, загрузка гостиниц и других видов коллективных средств размещения в этот период составила 97%. Также популярным направлением город-герой стал и в бархатный сезон - туристы выкупили на 50% больше номеров, чем в сентябре-октябре прошлого года. А Волгоград регулярно попадал в топ-10 городов, куда можно было отправиться на экскурсию в дни осенних каникул с детьми школьного возраста", - отмечается в сообщении.

Значительный рост турпотока, по данным властей, был связан с проведением событийных мероприятий и фестивалей в регионе. Большой популярностью пользуются уже традиционные мероприятия: "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, арбузный фестиваль "Зело отменный плод!", удостоенный премии Russia Traveler Awards 2022, областной фестиваль "Ахтубинский помидор" и др. Одним из самых популярных видов транспорта, которым добирались путешественники до Волгограда, стал железнодорожный. В 2022 году город-герой встретил три исключительно туристических поезда, один из которых был сформирован из двухэтажных вагонов - они привезли более тысячи пассажиров из Самары, Ульяновска, Оренбурга и Ставропольского края.

Волгоградская область обладает необходимым для этого потенциалом и инфраструктурой: модернизированы транспортные объекты, гостиницы, благоустроены новые общественные пространства. Действуют 386 гостиниц и отелей разной категории, точки общепита предлагают разнообразную кухню.