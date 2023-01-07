Патриарх Кирилл подарил 10-летней девочке из Хельсинки поход на рождественскую елку

Перед началом представления в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя предстоятель Русской православной церкви поздравил Лену Крылову и ее сестру Настю с Рождеством и вручил им подарки

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу встретился с 10-летней Леной Крыловой, ее родителями и младшей сестрой на рождественской елке в храме Христа Спасителя. Семья приехала по приглашению патриарха на рождественские праздники в Москву из Хельсинки, сообщила пресс-служба предстоятеля РПЦ.

10-летняя Лена учится в четвертом классе школы при посольстве России в Финляндии. В начале декабря она написала патриарху письмо, в котором сообщила, что мечтает поехать со своей бабушкой Жанной и шестилетней сестрой Анастасией в Москву на Патриаршую елку и на балет "Щелкунчик" в Большом театре. По ее словам, это был бы лучший подарок всем им на Новый год.

Перед началом рождественского представления в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя предстоятель Русской православной церкви поздравил Лену и Настю с праздником Рождества Христова и вручил им рождественские подарки. В благословение родителям патриарх передал Казанскую икону Божией Матери.

"Очень рад, что было написано письмо. Когда я прочитал, я понял, что нам всенепременно надо встретиться. И очень счастлив, что мы с вами сегодня встретились, в замечательный день Рождества Христова. Хотел бы вам пожелать, чтобы вы, в первую очередь, росли добрыми, любящими своих родителей, любящими свою Родину, потому что это те ценности, сохраняя которые человек никогда не ошибется в жизни", - сказал патриарх.

Гости из Хельсинки ранее уже побывали на ночном богослужении в храме Христа Спасителя, а завтра Крыловы посетят литургию в Успенском соборе Кремля и Патриаршую елку в Государственном Кремлевском дворце. Также семья посетит балет "Щелкунчик" в Большом театре.

По информации патриаршей пресс-службы, на рождественскую елку были приглашены также дети военнослужащих, побывавших и находящихся в зоне специальной военной операции, дети - воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ.