В Северной Осетии приняли почти 4 тыс. заявлений на пособия беременным и семьям с детьми

Оформление новой выплаты открылось 28 декабря

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 января. /ТАСС/. Почти 4 тыс. заявлений на пособия беременным и семьям с детьми принято в Северной Осетии социальным фондом по республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Северной Осетии 3 956 заявлений подано на единое пособие - новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет (по состоянию на 6 января 2023 года). Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта", - говорится в сообщении.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.