Премьер Канады поздравил православных с Рождеством

Джастин Трюдо отметил, что православные сограждане внесли значительный вклад в развитие его страны

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поздравил в субботу православных своей страны и всего мира с Рождеством. Он отметил важную роль, которую вносят православные канадцы в развитие североамериканского государства.

"Сегодня православные христиане, в том числе христиане-копты и католики восточного обряда, в Канаде и во всем мире празднуют Рождество, - говорится в его специальном заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра. - Этот день знаменует рождение Иисуса Христа по юлианскому календарю и является особенным днем для [православных] семей и их друзей, чтобы праздновать, молиться и размышлять".

Трюдо подчеркнул, что православные сограждане "внесли и продолжают вносить важный и значительный вклад в [развитие] нашей страны". Глава правительства пожелал празднующим Рождество мира и доброты.

В Канаде живут свыше 500 тыс. православных, но не все из них отмечают Рождество по юлианскому календарю. Праздничные службы 7 января состоялись в храмах Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей. В Канаде находятся более 20 патриарших приходов РПЦ. Крупнейшие из них распложены в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне.