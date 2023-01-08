В Борзе Забайкальского края возбудили дело из-за постоянных аварий на котельной

Региональная прокуратура зафиксировала 22 внештатные остановки котлов

ЧИТА, 8 января. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о халатности из-за постоянных аварийных остановок котлов на центральной котельной в городе Борзя, сообщила в воскресенье пресс-служба краевой прокуратуры.

"Борзинский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР <...> возбудил в отношении неустановленных должностных лиц уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). <...> Прокуратурой зафиксированы 22 внештатные остановки котлов, возникшие по причине несвоевременного проведения ремонтных работ из-за недофинансирования со стороны городского поселения "Борзинское". В результате существенно нарушены права и законные интересы потребителей коммунальных услуг, проживающих на территории поселения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, последняя авария на центральной котельной произошла 14 декабря 2022 года - тогда из-за остановки котла недостаточно тепла поступало в 122 многоквартирных и 43 частных дома. До этого, 31 октября 2022 года, при полной остановке центральной котельной без теплоснабжения полностью остались 125 многоквартирных жилых домов и 48 социальных объектов.

По данным прокуратуры, ранее она направила следователям материалы по нарушениям теплового режима на другой, модульной котельной в Борзе, которая обеспечивает теплом более 1 тыс. потребителей в 37 многоквартирных и 35 частных домах, а также 9 социальных объектов. Решается вопрос об уголовном преследовании сотрудников городской администрации и Забайкальской топливно-энергетической компании.