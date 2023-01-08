В России за сутки выявили 3 127 случаев заражения коронавирусом

Госпитализировали 476 заболевших ковидом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 127, летальных исходов из-за ковида - на 45. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 303 случая заражения и 49 смертей, всего с начала пандемии - 21 826 982 и 394 080 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 694 против 4 463 днем ранее, до 21 245 559.

За сутки в России госпитализировали 476 заболевших ковидом против 695 днем ранее (снижение на 31,5 %). Число госпитализаций увеличилось в 19 регионах и уменьшилось в 49, еще в 17 ситуация осталась без изменений.

Ситуация в Москве

В Москве число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 974 против 1 052 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 308 160 случаев заражения.

Число умерших из-за этой болезни в Москве за сутки возросло на 16, как и днем ранее, до 47 594. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 757, до 3 116 250.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 84 против 79 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 128 811 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, также увеличилось на 84, до 1 110 525. За сутки в области не зафиксировано ни одного летального исхода.

Ситуация в Санкт-Петербурге

На 345 выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге за сутки против 313 днем ранее.

С начала пандемии в городе зарегистрировали 1 831 138 случаев заражения.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 370, до 1 788 183, число умерших возросло на 12, до 36 678.