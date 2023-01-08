Команда мастеров из Тувы победила на фестивале снежной скульптуры в Новосибирске

Второе и третье место заняли команды из республики Алтай с работой "Горный Алтай" и участники из Геленджика и Новосибирска со скульптурой "Маяк"

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Команда снежных мастеров из республики Тыва заняла первое место на Сибирском фестивале снежной скульптуры в Новосибирске, представив работу "Мелодии Саян". Свои творения продемонстрировали 11 взрослых и 10 детских команд. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Центральном парке города.

Победившая в фестивале скульптура "Мелодии Саян" запечатлела музыкантов в национальных тувинских костюмах, играющих мелодию на фоне гор с изображениями петроглифов. На горных уступах лежат животные - горные козлы и верблюд. Второе и третье место заняли команды из республики Алтай с работой "Горный Алтай" и участники из Геленджика и Новосибирска со скульптурой "Маяк".

Приз мэра Новосибирска Анатолий Локоть вручил команде из Хабаровского края за работу "Мы первые встречаем рассвет". Глава города поздравил победителей и участников фестиваля. "Давайте поблагодарим всех, кто принимал участие, скульпторов, художников и ребятишек, которые не побоялись и подарили вот такую красоту городу Новосибирску. Завтра ударит мороз специально, чтобы сохранить наши фигуры, чтобы новосибирцы на протяжении долгого времени любовались этой красотой", - сказал Локоть.

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин рассказал журналистам, что в этом году было изменено традиционное место проведения фестиваля из-за мероприятий в рамках проекта "Новогодняя столица России", однако вопрос о постоянном переносе площадки фестиваля будет рассмотрен.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что в фестивале примут участие команды мастеров из городов России и стран Ближнего зарубежья

О фестивале

XXIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры прошел в Новосибирске с 4 по 8 января. Тема для участников была обозначена, как "Вся Россия в моем городе", поскольку Новосибирск носит статус новогодней столицы России 2022-2023 годов. В этом году впервые площадкой фестиваля, который проводится в городе в новогодние праздники уже больше 20 лет, стал Центральный парк. Для изготовления фигур командам скульпторов предоставлялись снежные блоки 2,5 на 2,5 м и высотой 3 м.

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится для укрепления и развития культурных связей между Новосибирском и другими городами, в том числе городами-побратимами. История фестиваля началась около 20 лет назад, когда в 2000 году команда скульпторов из Новосибирска приняла участие в международном фестивале снежной скульптуры в японском городе-побратиме Саппоро.

Вернувшись на родину, сибирские мастера предложили проводить снежный фестиваль в Новосибирске. В разные годы участниками фестиваля становились скульпторы из более чем 25 городов России, свое мастерство демонстрировали участники из Казахстана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и Германии.