Керченской паромной переправой с октября воспользовались более 60 тыс. человек

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 458 рейсов

ТАСС, 8 января. Свыше 60 тыс. человек воспользовались морской паромной переправой между Крымом и Краснодарским краем после взрыва на Крымском мосту, с ночи на 9 октября 2022 года по 8 января. Об этом сообщается в воскресенье в официальном канале Министерства транспорта РФ в Telegram.

"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 8 января через пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 60 141 пассажир, 44 063 единицы автотранспорта и 5 072 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 458 рейсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по проливу сейчас действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, весь день в воскресенье ожидается северо-восточный ветер 12-15 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см. Температура воздуха от трех градусов мороза до одного градуса тепла. Прогнозируется медленное обледенение судов, температура воды в море составляет до четырех-пяти градусов тепла.