В двух городах Челябинской области из-за аномальных морозов продлили школьные каникулы

Начало учебы запланировано на 11 января

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Аномальные морозы до минус 40 градусов стали причиной продления новогодних каникул у школьников городов Трехгорный и Снежинск, сообщили в воскресенье в управлениях образования городских администраций. Начало учебы запланировано на 11 января.

"В связи с низкими температурами воздуха в общеобразовательных школах продлены каникулы 9 и 10 января. Занятия в школах начнутся в среду, 11 января", - сказали в управлении города Трехгорный.

По аналогичной причине продлены каникулы у школьников города Снежинска. "Новогодние каникулы школьников с 1 по 11 классы города Снежинска продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года", - сказали в городском управлении образования Снежинска.

Население города Трехгорный составляет более 32 тыс. человек, а города Снежинск - свыше 50 тыс. человек.

Морозы до минус 40 градусов и ниже ожидаются в отдельных районах Челябинской области в ближайшие дни, говорится в материалах, опубликованных на сайте Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 8-10 января по всей территории Челябинской области, 11-12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. 8-10 января в отдельных районах - сильный мороз (минус 40 градусов и ниже).