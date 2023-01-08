В Петербурге прогнозируют потепление с 9 января

С 10 января ожидаются осадки, снег будет идти постоянно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Потепление до нуля градусов ожидается в Петербурге на следующей неделе. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Под влиянием обширного западного циклона и приходом теплой воздушной массы температура воздуха в Санкт-Петербурге будет медленно повышаться. Всю первую половину следующей недели будет теплеть, а во второй половине недели температура воздуха достигнет нуля градусов", - написал он.

С 10 января ожидаются осадки, снег будет идти постоянно.

Как отметил Колесов, ночь на 8 января стала самой морозной этой зимой в Петербурге. Температура воздуха в центре города понизилась до минус 17 градусов, по окрестностям было от минус 18 до минус 22 градусов.