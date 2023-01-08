Патриарх Кирилл наградил Слуцкого орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени

Предстоятель РПЦ выразил благодарность "за верность церкви"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил лидера ЛДПР, главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени. Награду Русской православной церкви патриарх вручил Слуцкому после воскресной литургии в Успенском соборе Московского Кремля, отметив его гражданскую позицию и верность РПЦ, сообщает в воскресенье пресс-служба ЛДПР.

"Во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи с 55-летием со дня рождения Слуцкий Леонид Эдуардович, председатель либерально-демократической партии России, председатель комитета Государственной думы по международным делам удостаивается ордена Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится в оглашенном в храме патриаршем указе.

Предстоятель РПЦ выразил благодарность Слуцкому за верность церкви, за то, что его "деятельность всегда прикрепляется искренней сердечной молитвой", а также за "гражданскую позицию, достойную всяческой похвалы". "Дай Бог, чтобы и дальше Ваше служение Родине и церкви было и дальше столь же успешным и плодотворным", - добавил он.

Орден преподобного Сергия Радонежского учрежден синодом РПЦ 26 декабря 1978 года, он имеет три степени. Орденами I степени награждаются предстоятели поместных церквей, руководители международных религиозных организаций и инославных церквей, представители органов власти РФ.