В Грузии могут находиться несколько тысяч самостоятельных туристов из России

Организованных туристов из РФ там практически нет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч российских самостоятельных туристов находятся в Грузии, организованных туристов из РФ там практически нет. Об этом сообщил ТАСС директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

"Организованные туристы там практически отсутствуют. В основном это самостоятельные туристы, которые сами туда добираются, в основном, через третьи страны. Это тысячи туристов, но это все-таки не десятки тысяч", - сказал он.

Эксперт отметил, что говорить о массовых туристических потоках в Грузию из России сейчас нельзя. Между странами отсутствует прямое авиасообщение, кроме того, сейчас не высокий туристический сезон. Туроператоры и ассоциация "Турпомощь" не получали звонков от российских туристов с просьбами о помощи. Информация об угрозах туристам из РФ также не поступала, добавил он.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Оба митинга завершились глубокой ночью разгоном со стороны силовиков с применением водометов и слезоточивого газа. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект из парламента.