Член СПЧ считает, что теракт в ПМР должен был спровоцировать вторжение Молдавии и Украины

Александр Брод назвал готовившееся нападение попыткой "обезглавить республику"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Предотвращенный в Приднестровье теракт против руководства республики должен был спровоцировать вторжение Украины и Молдавии. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Я веду постоянный мониторинг ситуации с правами человека в ПМР (Приднестровской Молдавской Республике - прим. ТАСС), нахожусь в контакте с МИД Приднестровья, гражданскими институтами региона, - сказал он. - Готовящийся и обезвреженный теракт в ПМР - это попытка обезглавить республику, посеять панику и спровоцировать вторжение украинских и молдавских властей".

Брод заметил, что "Украина и Молдова в последнее время серьезно обострили ситуацию вокруг ПМР". В частности, указал он, Киев полностью блокировал для жителей республики границу, у нее сосредоточены военные силы. "Фактически Украина и Молдавия создали для ПМР режим экономической блокады. Ограничивается доставка в регион продуктов питания, лекарственных препаратов. Усложняется вывоз из региона производимой продукции. Молдавия ограничивает поставки газа в ПМР", - напомнил он.

Член СПЧ заметил, что "жители Приднестровья постоянно задерживаются на границе Молдавии, подвергаются унизительным обыскам". "Недавно приняты изменения в Уголовный кодекс Молдовы, которые позволяют штамповать уголовные дела против жителей ПМР за сепаратизм и подвергать их арестам", - добавил правозащитник.

Брод также напомнил, что "на территории ПМР в период с начала СВО уже были провокации и обстрелы территории". "Попытка покорить Приднестровье была предпринята Молдавией 30 лет назад. Сейчас готовится вторая попытка", - констатировал он, подчеркнув, что "более 200 тыс. жителей региона имеют российские паспорта".

Ранее в четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился по указанию Службы безопасности Украины против ряда должностных лиц непризнанной республики. В свою очередь прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил в эфире телеканала "Первый приднестровский", что террористы планировали взорвать в центре Тирасполя автомобиль, начиненный восемью килограммами гексогена и металлическими изделиями.