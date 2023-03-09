В Свердловской области из-за взлома серверов объявили ложную воздушную тревогу

Как сообщили в региональном управлении МЧС, прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении тревоги в области не соответствует действительности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Свердловской области из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов, сообщение является ложным и не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В конце февраля в пресс-службе МЧС РФ сообщали ТАСС, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. В ведомстве подчеркнули, что данная информация является ложной.