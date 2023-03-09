В Калужской области дополнительно направят 150 млн рублей на очистку воды

По словам губернатора Владислава Шапши, всего за четыре года в регионе улучшили водоснабжение 100 тыс. человек, на повышение качества воды было выделено свыше 900 млн рублей

КАЛУГА, 9 марта. /ТАСС/. Власти Калужской области выделили дополнительные 150 млн рублей из бюджета региона на модернизацию станций очистки воды в районах. Об этом сообщил в четверг глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, уточнив, что от жителей поступали жалобы на качество воды.

"Недавно был в Дзержинском районе, заехал на новую станцию водоочистки в Полотняном Заводе. Было много жалоб от жителей на качество воды, поручил включить в федеральный проект "Чистая вода". В этом году из бюджета области дополнительно выделили 150 млн рублей на эти цели (на реализацию проекта на территории Калужской области - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, в рамках проекта "Чистая вода" за четыре года улучшили водоснабжение 100 тыс. жителей области. Регион направил более 900 млн рублей на повышение качества воды. В небольших населенных пунктах устанавливают модульные станции очистки воды. "Ежегодно ставим порядка 50 таких модулей", - пишет Владислав Шапша.

Регион в 2023 году намерен привлечь из федерального бюджета около 700 млн рублей на строительство и реконструкцию девяти крупных станций очистки воды. При поддержке Фонда развития территорий в этом году завершится модернизация очистных в Юхнове, а также в Ермолине и Детчине. Как уточнили глава региона, готов проект реконструкции очистных в Козельске, он проходит экспертизу.