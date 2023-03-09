Власти Калининградской области назвали фейком сведения об отмене всех соцвыплат в регионе

Жители региона ранее начали получать в мессенджерах звонки якобы от областного центра занятости, в которых сообщалось об отмене всех пособий и социальных выплат

КАЛИНИНГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Калининградской области назвало провокацией распространяемую анонимами информацию об отмене всех пособий и социальных выплат в регионе.

"Жителям нашего региона при помощи различных мессенджеров поступают звонки от якобы центра занятости Калининградской области, в которых людей информируют об отмене всех пособий и социальных выплат. Эта информация ложная. Подобных решений нет", - сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Отмечается, что такого рода звонки осуществляются из-за пределов Российской Федерации.

"От имени правительства Калининградской области обращаюсь к жителям - не поддавайтесь на подобного рода провокации и всегда уточняйте информацию в официальных источниках", - говорится в распространенном в четверг для СМИ сообщении.