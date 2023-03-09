Протестующие в Тель-Авиве перекрыли шоссе

Они выступают против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предложенного им проекта судебной реформы

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Группа манифестантов, вышедших в четверг в Тель-Авиве на массовые акции протеста, перекрыла шоссе Аялон - крупнейшую транспортную магистраль на востоке города, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. Сотрудники полиции пытаются призвать протестующих к порядку, требуя освободить дорогу. На месте дежурят наряды конной полиции и водометы.

Массовые демонстрации протеста проходят в четверг по всему Израилю, протестующие выступают против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предложенного им проекта судебной реформы. В Тель-Авиве на шествия вышли тысячи людей. Ожидается, что акции протеста будут проходить до вечера.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.