Начальник ЦПК и космонавты Борисенко и Ревин посетили могилу Гагарина

Церемония прошла у стен Кремля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов и российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Ревин посетили место захоронения первого космонавта у стен Кремля в честь 89-й годовщины его рождения. Об этом в четверг сообщили в Роскосмосе.

"По традиции в день рождения Юрия Алексеевича родные и близкие советского космонавта, а также представители отрасли почитают память у места захоронения его праха у Кремлевской стены. Церемонию посетили начальник ЦПК Максим Харламов, Герои России, космонавты Андрей Борисенко и Сергей Ревин", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года и стал первым человеком, совершившим полет в космос.