В Ингушетии в 2023 году обновят 300 км водопроводных сетей для снижения аварийности

На эти цели выделят более 800 млн рублей

МАГАС, 10 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2023 году обновить 300 км водопроводных сетей, что позволит снизить уровень аварийности инфраструктуры. Кроме того, в регионе построят водозабор и очистные сооружения, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале в четверг.

"Уже в этом году планируем начать модернизацию коммунальной инфраструктуры. Направим на это более 800 млн рублей. Планируем обновить 300 км водопроводных сетей, что обеспечит качественным водоснабжением население в 70 тыс. человек и снизит аварийность коммунальной инфраструктуры на 7,7%. Федеральный центр поддерживает наш проект, нам же необходимо строго соблюдать сроки его исполнения", - написал Калиматов.

По его информации, также в регионе будут построены два объекта коммунальной инфраструктуры: водозабор на реке Асса мощностью 100 тыс. куб. м в сутки и очистные сооружения в городе Сунжа.

"Проектно-сметная документация водозабора "Асса" завершена, получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительство очистных сооружений включено в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", и в настоящий момент идет исполнение проекта. Оба важных для нас объекта входят в перечень поручений президента России", - добавил глава региона.

В настоящее время водоснабжение является одной из наиболее проблемных сфер в республике - в замене нуждаются порядка 65,5% водопроводных сетей, потери воды при транспортировке составляют около 30%. В летний период от перебоев в водоснабжении традиционно страдают отдаленные сельские поселения. В ходе Дней Ингушетии в Совете Федерации в ноябре 2021 года власти региона сообщали, что модернизация системы водоснабжения Ингушетии потребует около 11,5 млрд рублей.