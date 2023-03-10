В Забайкалье ожидается ветер порывами до 30 м/с

По прогнозу, явление сохранится до 11 марта

ТАСС, 10 марта. Ухудшение погоды, усиление ветра до 30 м/с прогнозируется в ближайшие дни в Забайкальском крае. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В ближайшие два часа и в течение суток 10-11 марта по Забайкальскому краю ожидается усиление ветра до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают местных жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности, не сжигать сухую растительность, мусор на приусадебных участках.

С 1 марта на территории почти всех районов Забайкалья действует особый противопожарный режим.