ФМБА России разработало программу для исследования патогенных бактерий

Графический интерфейс программы для ЭВМ значительно упрощает визуализацию результатов анализа данных секвенирования

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Программу для электронных вычислительных машин (ЭВМ) по исследованию патогенных бактерий на молекулярном уровне создали в России, разработка поможет диагностировать инфекционные болезни у тысяч пациентов. Об этом в пятницу сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"В рамках выполнения государственного задания специалисты центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России разработали программу ЭВМ для анализа данных полногеномного секвенирования изолятов возбудителей бактериальных инфекций, которая включает в себя загрузку исходных данных, получение сборок исследуемых геномов, аннотацию и филогенетический анализ", - говорится в сообщении.

Разработка поможет в диагностике инфекционных заболеваний у тысяч пациентов. Графический интерфейс программы значительно упрощает визуализацию результатов анализа данных секвенирования и делает технологию доступной для большего числа специалистов.

"Положительный эффект от внедрения данной программы: полногеномное секвенирование возбудителей бактериальных инфекций позволяет получить наиболее полную характеристику исследуемого образца, а также необходимую информацию о филогенетических связях с другими образцами", - отметили в ФМБА России.