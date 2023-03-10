Легойда прокомментировал предписание монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ назвал это распоряжение "апогеем беззакония"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Предписание монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру является "апогеем беззакония", "этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире". Об этом заявил в пятницу глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды.

"Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире. Мы молитвой и сердцем с теми, кого изгоняют из великой святыни. Но Бог поругаем не бывает, а вот судьба богоборцев и гонителей Церкви Христовой нам хорошо известна по недавней истории", - написал Легойда в Telegram-канале.

Глава синодального отдела обратил внимание на то, что на протяжении последних лет в отношении миллионов верующих украинцев "творится беззаконие". По словам Легойды, Украинская православная церковь все это время подвергалась постоянно усиливающемуся давлению. "Учащались случаи захватов, поджогов и осквернений храмов, нападений на священнослужителей, звучали многочисленные угрозы", - напомнил представитель РПЦ. Изгнание монахов из Киево-Печерской лавры, отметил он, является "апогеем беззакония".

Ранее в пятницу на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Нижняя лавра, на территории которой расположены Киево-Печерский монастырь и резиденция первоиерарха УПЦ по решению, принятому в 2013 году, до сих пор находилась в бессрочном пользовании УПЦ. Верхняя лавра, где расположены Успенский собор и Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство музея отказалось продлить договор. 7 января глава раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе, где ранее проходили богослужения канонической церкви.