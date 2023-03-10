В Сирию прибыли два самолета с гуманитарной помощью

Один из них приземлился на российской авиабазе Хмеймим

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Два самолета с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения прибыли в Сирию за минувшие сутки, один из них приземлился на российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"По линии международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других стран. За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику прибыло два самолета с гуманитарным грузом, в том числе один - на российскую авиабазу Хмеймим", - рассказал Гуринов.

Он добавил, что в полевом госпитале в городе Алеппо специалисты медицинского отряда Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с российскими медработники продолжают оказание необходимой помощи гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 2 846 человек, за сутки - 136.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на территории провинции Латакия.