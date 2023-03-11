Байден пока не принял решение по поводу раскрытия данных разведки о происхождении ковида

Палата представителей Конгресса ранее проголосовала за рассекречивание информации американской разведки касательно возникновения коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пока не готов сказать, подпишет ли он одобренный Конгрессом законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении коронавируса.

"Я еще не принял это решение", - сказал президент журналистам в пятницу перед поездкой из Вашингтона в штат Делавэр. Слова Байдена привел пресс-пул Белого дома. Ранее в тот же день Палата представителей Конгресса одобрила этот законопроект. Сенаторы сделали это в начале текущего месяца. Теперь проект направили на подпись Байдену.

Согласно инициативе, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс обязана "рассекретить информацию, касающуюся происхождения COVID-19". В тексте законопроекта подчеркивается, что выяснение обстоятельств происхождения коронавируса "играет ключевую роль для предотвращения подобных пандемий в будущем". Как утверждают законодатели, "есть основания считать, что пандемия COVID-19 могла начаться в Уханьском институте вирусологии". Предполагается, что Хейнс должна рассекретить имеющиеся у американской разведки данные в течение 90 дней после подписания Байденом законопроекта.

Как заявила директор Национальной разведки США ранее на этой неделе, американские спецслужбы считают, что для выяснения того, начал ли новый коронавирус распространяться после передачи возбудителя от животного человеку или вследствие утечки из лаборатории, требуется помощь Китая. По ее словам, "в разведывательном сообществе есть полный консенсус, что вспышка не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией". Как пояснила Хейнс, "нет консенсуса относительно того, была ли это утечка из лаборатории <...> или [это была] естественная передача от зараженного животного". "Это две рабочие теории", - добавила она, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее призвал Китай к сотрудничеству в расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. На брифинге в Женеве 15 февраля он сообщил, что направил высокопоставленным лицам в КНР соответствующее послание.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.