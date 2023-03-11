11 марта, 11:28
Пандемия COVID-19

В Таджикистане сообщили, что почти 99% взрослого населения вакцинировали от коронавируса

В Минздраве республики отметили, что это более 5 млн человек

ДУШАНБЕ, 11 марта. /ТАСС/. Почти 99% совершеннолетних граждан Таджикистана вакцинированы от коронавирусной инфекции. Это свыше 5 млн человек, сообщил ТАСС в субботу начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики Навруз Джафаров.

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"В Таджикистане более 5 млн человек иммунизированы от коронавирусной инфекции COVID-19, это составляет 98,9% численности взрослого населения страны", - сообщил собеседник. Он уточнил, что в настоящее время идет процесс вакцинации бустерной дозой - 97% граждан старше 18 лет получили третью дозу вакцины, более 82% - четвертую.

"Для профилактики заражения коронавирусной инфекцией в 2022 в Таджикистан было ввезено более 10 млн вакцин Moderna, AstraZeneсa, CoronaVac, Pfizer, а всего с начала пандемии - свыше 21 млн доз вакцин", - добавил Джафаров. По его данным, с 18 февраля 2022 года в республике больше не фиксировались новые случаи инфицирования коронавирусом.

Первые случаи заражения коронавирусом в стране выявлены 30 апреля 2020 года. За весь период пандемии в республике с населением более 10 млн человек было выявлено более 17 тыс. инфицированных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 124 человека. Республиканский антиковидный штаб с 15 марта 2022 года отменил обязательный масочный режим, а также ограничения на проведение свадеб и других торжеств и обрядов. А с 8 февраля 2023 года отменены все антиковидные ограничения, действовавшие на переходах госграницы Таджикистана. 

Теги:
ТаджикистанПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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