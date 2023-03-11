МВД опровергло информацию о членстве Муратова в Общественном совете

В ведомстве отметили, что журналист был исключен оттуда в 2022 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. МВД России не подтверждает информацию о том, что журналист Дмитрий Муратов является членом Общественного совета при МВД, он был исключен оттуда в прошлом году. Об этом говорится на портале "МВД-медиа".

Несколько Telegram-каналов ранее распространили информацию о членстве Муратова в Общественном совете при ведомстве.

"Данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении. - Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году".

Вместе с тем МВД России призвало представителей СМИ и администраторов сообществ в соцсетях проверять сведения, полученные из неофициальных источников, обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства и не публиковать не соответствующие действительности данные.