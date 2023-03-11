"Поисковое движение России" проведет 2,5 тыс. экспедиций

Руководитель направления по реализации военно-исторических проектов движения Алексей Бормотов сообщил, что активисты нашли в 2022 году более 20 тыс. останков солдат

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Поисковое движение России" планирует в 2023 году провести более 2,5 тыс. поисковых экспедиций, в том числе есть возможность организовать их в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил руководитель направления по реализации военно-исторических проектов движения Алексей Бормотов на дискуссии "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной Армии?" в Музее Победы в субботу.

Организаторами встречи выступили информационное агентство России ТАСС и Музей Победы при участии Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Если говорить о планах на этот год, то нами запланировано порядка 2,5 тыс. экспедиций практически во всех "боевых" регионах, [но] пока исключаются новые территории в связи с боевыми действиями. Возможно, поисковые работы пройдут в безопасных районах в Луганской Народной Республике", - сказал он.

Согласно данным, который представил в презентации Бормотов, активисты "Поискового движения России" нашли в 2022 году более 20 тыс. останков солдат, удалось установить 988 имен и прочесть 458 медальонов.