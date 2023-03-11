Жителей Москвы призвали быть более внимательными из-за сильного ветра и снега

Порывы ветра в городе достигают 18 м/с

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными на улице и не парковать машины под деревьями из-за сильного ветра и снега. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, до 09:00 12 марта в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Сохранится мокрый снег, возможен ледяной дождь, а также образование гололедицы.