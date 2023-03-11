Данные о 34 млн участников Великой Отечественной войны внесли в портал "Память народа"

Заместитель директора департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов сообщил, что система с помощью элементов искусственного интеллекта позволяет отследить судьбу человека и вычислить место захоронения любого война

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Информация о 34 млн участников Великой Отечественной войны внесена в специальный интернет-портал Минобороны России "Память народа" к 75-летию Победы. Об этом сообщил заместитель директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"Государственная информационная система "Память народа" объединила все банки данных Минобороны <…>, к 75-летию Победы мы ввели в этот ресурс информацию о 34 млн участников Великой Отечественной войны, включая погибших, пропавших без вести и тех, кто вернулся с войны", - заявил он, выступая во время публичной дискуссии "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной армии?" в Музее Победы.

По словам Таранова, вся система с помощью элементов искусственного интеллекта позволяет отследить судьбу любого человека и вычислить место захоронения любого война.

Организаторами дискуссии выступили информационное агентство России ТАСС и Музей Победы при участии Российского военно-исторического общества (РВИО). В ней также приняли участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, научный директор РВИО Михаил Мягков, руководитель направления по реализации военно-исторических проектов "Поискового движения России" Алексей Бормотов, руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Дарья Донина, редактор и продюсер спецпроекта ТАСС "Павшие без вести. Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы" Мария Пантюхина, председатель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин, депутат Московской городской думы, ведущая телеканала "Звезда", автор сценария и режиссер документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС" Наталия Метлина, заместитель начальника главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" Екатерина Чижикова.