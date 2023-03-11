Минобороны получает 100 тыс. запросов в год с просьбами отследить судьбу участников войны

Информационные системы ведомства помогают прослеживать судьбы и устанавливать тех людей, которых нашли поисковики

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Центральный архив Минобороны России ежегодно получает до 100 тыс. запросов от граждан с просьбами узнать и отследить судьбу их родственников - участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"Таких запросов у нас приходят сотни, а центральный архив Минобороны получает до 100 тыс. таких писем в год. Наши информационные системы помогают в качестве инструмента прослеживать судьбы и устанавливать тех людей, которых нашли поисковики", - рассказал он на публичной дискуссии "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной армии?" в Музее Победы.

Таранов отметил, что Минобороны занимается поисковой деятельностью и за рубежом. За последние годы были установлены личности более 280 тыс. бойцов. "У тех, у кого было написано на могиле "неизвестный солдат", теперь нанесены имя и фамилия", - заявил представитель Минобороны.

Организаторами дискуссии выступили информационное агентство России ТАСС и Музей Победы при участии Российского военно-исторического общества (РВИО). В ней также приняли участие: председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, научный директор РВИО Михаил Мягков, руководитель направления по реализации военно-исторических проектов "Поискового движения России" Алексей Бормотов, руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Дарья Донина, редактор и продюсер спецпроекта ТАСС "Павшие без вести. Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы" Мария Пантюхина, председатель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин, депутат Московской городской думы, ведущая телеканала "Звезда", автор сценария и режиссер документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС" Наталия Метлина, заместитель начальника главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" Екатерина Чижикова.