11 марта, 12:38

Кудрин предложил составить рейтинг школ Поморья по уровню подготовки IT

Глава попечительского совета Северного Арктического федерального университета отметил, что зачастую подготовка учеников по современным направлениям IT основана на энтузиазме отдельных преподавателей школ

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Глава попечительского совета Северного Арктического федерального университета (САФУ) Алексей Кудрин предложил составить рейтинг школ Архангельской области по уровню подготовки учеников в сфере современных направлений информационных технологий, таких как робототехника и программирование. Об этом он сказал ТАСС после заседания совета в Архангельске.

"Я бы провел такую оценку школ, подготовил на базе университета такой рейтинг <…>, на который можно ориентироваться по подготовке IT-специалистов, - сказал Кудрин. - На уровне региона подтвердили, что нет такого инструмента. Я высказал общее пожелание, чтобы отрейтинговать и дальше помочь, чтобы они продвинулись на более высокую стадию".

По словам Кудрина, зачастую подготовка учеников по современным направлениям IT основана на энтузиазме отдельных преподавателей школ. "Это буквально единичные случаи, когда в школах хорошо поставлены занятия [по изучению] современных подходов технических", - отметил он в своем выступлении на заседании совета.

Кудрин возглавляет попечительский совет САФУ с 2010 года. 

Теги:
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичАрхангельская область
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