Делегация Алтайского края проводит презентацию региона в Индии

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь рассказал, что она началась в Тривандруме и продолжится в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Презентация Алтайского края началась на текущей неделе в Тривандруме и продолжится в Нью-Дели. Как сообщил в субботу корреспонденту ТАСС заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, в программе визита переговоры с представителями региональных властей, с руководством индийских вузов, а также участие алтайских компаний в выставке аграрно-промышленного комплекса, которая пройдет в Нью-Дели.

"Мы завершаем сегодня серию мероприятий на юге Индии, где началась наша презентация, и теперь отправляемся в Нью-Дели. В Тривандруме мы провели встречи с губернатором штата Керала, столицей которого является этот город, Арифом Мухаммадом Ханом, главным секретарем правительства штата Ви Пи Джоем, министром культуры Саджи Черияном", - рассказал Снесарь.

Он отметил, что алтайская делегация обсудила перспективы сотрудничества с властями Кералы, в том числе в области образования. В состав делегации края вошли представители Алтайского государственного университета, Алтайского государственного медицинского университета, Алтайской академии гостеприимства.

"Представители наших вузов обсудили пути развития совместных научных программ, в том числе в области биотехнологий, и пригласили индийских студентов к нам на учебу. В настоящее время у нас уже учится около 400 индийских юношей и девушек на медицинских специальностях. Мы хотели бы увеличить это число", - отметил собеседник агентства.

Снесарь добавил, что в ходе презентации края выступил Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай".

К юбилею Николая Рериха

Стороны также договорились организовать детский шахматный турнир с участием юных шахматистов Алтая и Кералы. "Наши страны имеют богатую шахматную традицию, Индия - родина шахмат. И такой матч поможет развитию контактов между молодыми людьми наших стран" - указал Снесарь.

Как в свою очередь рассказал ТАСС соорганизатор мероприятия, директор Русского дома и почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир, стороны договорились, что группа индийских художников посетит в 2024 году Алтайский край, чтобы принять участие в праздновании 150-летия со дня рождения русского художника и философа Николая Рериха (1874-1947).

"Также решено, что к этой юбилейной дате Алтай и Керала организуют взаимные выступления танцевальных коллективов. Мы надеемся, что это начало плодотворного культурного сотрудничества наших регионов", - добавил Ратиш Наир.

Следующий этап презентации Алтайского края пройдет в Нью-Дели, где также ожидаются встречи с представителями местных вузов, алтайские производителем продовольствия примут участие в деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции агропромышленного комплекса. В индийской столице также выступит ансамбль "Алтай".