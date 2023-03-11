В Ульяновской области планируют провести взрывные работы по устранению ледяных заторов

Как сообщил глава Николаевского района Ульяновской области Сергей Кузин, это необходимо, чтобы устранить подтопление в селе Канадей

ТАСС, 11 марта. Взрывные работы планируется провести для устранения ледяных заторов со стороны Новоспасского района Ульяновской области, чтобы устранить подтопление в селе Канадей. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал глава Николаевского района Ульяновской области Сергей Кузин.

"По поручению губернатора [Ульяновской области] Алексея Русских в селе Канадей для оценки ситуации с подтоплением и содействия приехали заместитель председателя правительства региона Евгений Лазарев и начальник службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области Владимир Власов, - говорится в сообщении Кузина. - В результате детального осмотра мостов через реки Канадейка и Сызранка принято решение произвести взрывные работы с целью устранения ледяных заторов сначала со стороны Новоспасского района".

Прибывшие зампредседателя правительства и начальник службы гражданской защиты и пожарной безопасности отметили, что принимаются все необходимые меры. В случае сохранения опасности подтопления, взрывные работы будут приняты и в Николаевском районе Ульяновской области.