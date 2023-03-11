СМИ: в Гааге полиция применила водометы для разгона демонстрантов

Экоактивисты заблокировали одну из главных дорог в городе

ГААГА, 11 марта. /ТАСС/. Полиция Нидерландов была вынуждена использовать водометы для разгона экоактивистов, заблокировавших одну из главных дорог в Гааге, которая соединяет город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, водяные пушки были пущены в ход вечером, когда активисты отказались расходиться после многочисленных требований и предупреждений со стороны полиции и муниципалитета. Однако даже после этого некоторые демонстранты остались на дороге. Они были задержаны и доставлены в близлежащие полицейские участки. Их точное количество не сообщается.

Чтобы избежать обморожения и несчастных случаев, спасательные службы установили поблизости шатры, в которых активисты могли высушить одежду и пройти медосмотр.

Несанкционированная акция была организована движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), выступающим против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь.

Организация уже в пятый раз в ходе протестов перекрывает эту трассу. В прошлый раз подобная акция состоялась в конце января, тогда были задержаны более 700 человек.