Папа Римский рассказал, что ценит отношения с послом РФ Авдеевым

Понтифик заявил, что с Александром Авдеевым "можно вести диалог"

РИМ/БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск рассказал в интервью аргентинскому изданию La Nacion и порталу Infobae, что ценит отношения с послом РФ при Святом Престоле Александром Авдеевым.

"У меня отличные отношения с российским послом. Это человек, у которого я принял верительные грамоты несколько лет назад <...>. Он много знает об [украинском] конфликте. Это очень серьезный человек, профессионал, с ним можно вести диалог. И пока можно вести диалог, мы будем двигаться вперед", - сказал понтифик La Nacion.

"Я разговариваю с послом РФ. Это - очень достойный человек, великолепный", - повторил Франциск в интервью Infobae.

25 февраля прошлого года понтифик лично пришел в посольство России при Святом престоле, чтобы расспросить Авдеева о ситуации на Украине и в Донбассе. Это был совершенно исключительный случай в дипломатической практике, выходящий за рамки принятого протокола. Именно от российского дипломата Франциск много раз слышал о конфликте на востоке Украины, начавшемся в 2014 году. В 2016 году Папа Римский объявил о сборе средств для Украины в приходах всей Европы, и потом собранные деньги - несколько миллионов - были переданы различным благотворительным организациям, в основном на нужды населения восточных районов.

Отношения Франциска с Авдеевым сложились давно. Вскоре после того, как он приехал в качестве посла, исторический корреспондент ТАСС Алексей Букалов (1940-2018) во время папской зарубежной поездки рассказал Франциску, что Авдеев был министром культуры. "Какая культура - такой и министр", - прокомментировал понтифик, и Букалов часто вспоминал этот эпизод, который вошел его книгу "С понтификами по белу свету" (2015) и книгу воспоминаний, вышедшую уже после смерти автора.

После начала СВО Франциск неоднократно встречался с послом. Он сообщал, что при содействии посольства согласовываются списки об обмене пленными между Россией и Украиной. Ватикан получает их от украинской стороны и передает через посольство.